Flugzeug rollt über Landebahn hinaus: Hoher Schaden

Höxter (dpa/lnw) - Bei einem missglückten Landeanflug haben ein Flugschüler und sein Lehrer auf dem Flugplatz Räuschenberg bei Höxter hohen Sachschaden verursacht. Die viersitzige Propellermaschine rollte über die Landebahn hinaus und blieb erst an einem Erdwall stehen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Bugrad sei abgerissen, ein Propeller verbogen. Der Sachschaden nach dem Unfall am Dienstagmittag werde auf 60 000 bis 80 000 Euro geschätzt.

Von dpa