Elternverbände fordern Betreuung von Schülern in den Ferien

Köln (dpa/lnw) - Elternverbände fordern qualifizierte Betreuungsangebote für Schulkinder in den Sommerferien. Wegen der wochenlangen Schulschließungen in der Corona-Krise hätten Eltern häufig ihren Jahresurlaub aufgebraucht, gleichzeitig ende für zahlreiche Arbeitnehmer nun die Kurzarbeit. «Viele Familien sind in den Ferien auf Betreuungsangebote angewiesen, um ihren Job retten zu können», sagte die Vorsitzende der Landeselternkonferenz (LEK) NRW, Anke Staar, am Mittwoch. Zuvor hatte die «WAZ» berichtet.

Von dpa