Ungesicherte Patientenakten in Büren: Polizei ermittelt

Büren (dpa/lnw) - Nach einem Youtube-Video über offenbar unzureichend gesicherte Patientenakten in einem verlassenen Krankenhaus in Büren ermittelt die Polizei mit Hochdruck. Man habe eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs aufgenommen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Es werde aber auch geprüft, ob weitere strafrechtlich relevante Sachverhalte vorliegen könnten. Details nannte der Sprecher nicht - auch nicht, gegen wen sich die Ermittlungen richten. Man habe im Gebäude Spuren gesichert.