Leverkusen verlängert mit Linksverteidiger Wendell bis 2022

Leverkusen (dpa/lnw) - Bayer Leverkusen und Linksverteidiger Wendell setzen ihre Zusammenarbeit fort. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, wurde der am Saisonende auslaufende Vertrag mit dem Brasilianer vorzeitig bis zum 30. Juni 2022 verlängert. «Für Wendell ist Bayer 04 ein besonderer Club. Er hatte in der Vergangenheit einige interessante Angebote, ist uns aber immer treu geblieben. Wir sind froh, dass wir weiter auf ihn bauen können», kommentierte Sportchef Rudi Völler die Einigung mit dem 26-Jährigen.

Von dpa