AOK: Deutlich weniger Keuchhusten in NRW

Düsseldorf/Kiel (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen erkranken deutlich weniger Kinder und Erwachsene am gefährlichen Keuchhusten. Das teilte die Krankenkasse AOK am Mittwoch auf der Grundlage aktueller Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) mit. Die Zahlen seien von 2018 bis 2019 landesweit um rund ein Viertel zurückgegangen. In Westfalen-Lippe sank die Zahl der nach dem Infektionsschutzgesetz gemeldeten Erkrankungen beispielsweise von 1100 auf 839.

Von dpa