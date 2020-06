Coronavirus in NRW: Landesweit 2264 Infizierte gezählt

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten weiter gesunken. Das NRW-Gesundheitsministerium zählte am Mittwoch 2264 Menschen, die derzeit infiziert sind, und damit 327 weniger als am Vortag.