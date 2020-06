Autofahrer stirbt bei Frontalzusammenstoß

Roetgen (dpa/lnw) - Bei einem Zusammenstoß auf einer Bundesstraße nahe Aachen ist am Mittwochabend ein 44 Jahre alter Autofahrer gestorben. Der Fahrer war in Roetgen plötzlich mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dort stieß er frontal mit dem Auto einer 58-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeuge gerieten in Brand. Zwei Ersthelfer versuchten demnach, den 44-Jährigen aus dem Wagen zu ziehen. Er sei jedoch noch an der Unfallstelle gestorben.

Von dpa