Düsseldorf (dpa/lnw) - Spezialeinheiten der Polizei haben in mehreren NRW-Städten eine größere Durchsuchungsaktion im Rockermilieu gesichert. In Monheim, Langenfeld und Hilden seien am Donnerstagmorgen Wohn- und Geschäftsräume durchsucht worden, wie die Polizei erklärte. Fast 100 Beamte seien im Einsatz gewesen.

Von dpa