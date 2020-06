Kinderärzte: Sommerferien zur Förderung von Kindern nutzen

Köln (dpa/lnw) - Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte hat eine Förderung benachteiligter Kinder in den Sommerferien gefordert. «Wir sehen schon heute eine enorme Leistungsspreizung zwischen Schülern aus sozial benachteiligten Familien und solchen, in denen die Eltern die nötigen Ressourcen haben, um ihre Kinder als Hilfslehrer zu unterstützen», sagte Verbandspräsident Thomas Fischbach am Donnerstag laut Mitteilung in Köln. «Hier muss dringend für einen Ausgleich gesorgt werden. Wir brauchen Stützkurse für benachteiligte Kinder.» Dafür sollten die Sommerferien genutzt werden.

Von dpa