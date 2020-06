Wegen Corona weniger Saisonkräfte auf Feldern

Werne (dpa/lnw) - Auf den Spargel-, Obst- und Gemüsefeldern in Nordrhein-Westfalen sind in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie deutlich weniger Saisonarbeitskräfte im Einsatz als sonst. So geht der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband (WLV) davon aus, dass von den regulär etwa 25 000 Saisonkräften bis in den Herbst bislang nur etwa 10 000 auf den etwa 1000 Höfen im Verbandsgebiet tätig sind. Bis zum Ende der Saison würden nur maximal 18 000 überwiegend rumänische Mitarbeiter erwartet, sagte die Geschäftsführerin des Westfälisch-Lippischen Arbeitgeberverbandes der Landwirte, Marion von Chamier, am Donnerstag in Werne bei einer Zwischenbilanz.

