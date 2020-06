Düsseldorf (dpa/lnw) - Am Samstag wollen in Düsseldorf, Köln, Lippstadt und Dortmund Menschen mit so betitelten «Silent Demos» gegen Rassismus protestieren. Dabei wollen die Teilnehmenden für acht Minuten und 46 Sekunden schweigen, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten.

Von dpa