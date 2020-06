1. FC Köln verpasst Sieg im Abstiegskampf: 1:1 in Duisburg

Duisburg (dpa) - Die Fußballerinnen des 1. FC Köln haben in der dritten Minute der Nachspielzeit die große Chance verspielt, noch einmal neue Hoffnung im Kampf um den Klassenverbleib in der Frauen-Bundesliga zu schöpfen. Der Tabellenvorletzte führte am Donnerstag im Duell beim Drittletzten MSV Duisburg bis zur 93. Minute mit 1:0, ehe Kristiana Maksuti die Gastgeberinnen mit ihrem Tor zum 1:1 (0:0)-Endstand erlöste. Die Führung der Gäste vor Geisterkulisse hatte Abwehrspielerin Peggy Nietgen in der 54. Minute erzielt.

Von dpa