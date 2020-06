Lkw-Anhänger umgekippt: A 33 Richtung Bielefeld gesperrt

Osnabrück (dpa/lni) - Die Polizei hat die Autobahn 33 in der Nähe von Osnabrück in Fahrtrichtung Bielefeld am Freitagmorgen voll gesperrt, weil ein mit ätzender Flüssigkeit beladener Lkw-Anhänger umgekippt ist. Die Sperrung werde wohl noch bis zum Mittag dauern, teilte ein Polizeisprecher mit. Die Feuerwehr sei mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort und arbeite an der Beseitigung des gefährlichen Stoffes.

Von dpa