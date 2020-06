Durchwachsenes Wetter am Wochenende in Nordrhein-Westfalen

Essen (dpa/lnw) - Das Wetter in Nordrhein-Westfalen wird am Wochenende wechselhaft. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bringt der Samstag einen Mix aus Sonne und Regen bei Temperaturen von 14 bis 17 Grad. Bereits am Freitagnachmittag sollen teils kräftige Schauer und auch Gewitter aufziehen. Auch am Sonntag gibt es laut DWD viele Wolken und einzelne Schauer bei maximal 19 Grad. Dazu kommt ein mäßiger Wind aus dem Südwesten. Zum Start in die neue Woche wird es voraussichtlich ein Grad wärmer, Schauer sind aber weiterhin möglich.