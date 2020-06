Fachwerkhaus auf Gehöft abgebrannt

Die Löscharbeiten seien schwierig, da nach und nach Teile der noch bestehenden Fassade abgerissen werden müssten, um an die Glutnester zu gelangen. Über 70 Feuerwehrleute seien in der Nacht im Einsatz gewesen, sagte ein Sprecher der Freiwilligen Feuerwehr Leichlingen. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Morgen noch an. Über die Schadenshöhe wurde zunächst keine Angaben gemacht.