Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) hat den geplanten Regelbetrieb an Grundschulen in NRW ab dem 15. Juni scharf kritisiert. «Abstandsregeln und die Vermeidung von Infektionsketten sollen keine Rolle mehr spielen», monierte die Lehrergewerkschaft nach Bekanntwerden der neuen Planungen am Freitag.

Von dpa