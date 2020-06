Kein Friseurbesuch: Arminia-Trainer Neuhaus als Vorbild

Bielefeld (dpa/lnw) - Manche Fußball-Profis lassen den Friseur extra zu sich kommen, Trainer Uwe Neuhaus von Zweitliga-Tabellenführer Arminia Bielefeld nimmt auch in dieser Hinsicht seine Vorbildrolle sehr ernst. «Ich war seit drei Monaten nicht beim Friseur. Ich muss inzwischen jede Menge Kleister reinmachen, damit die Friese hält», sagte Neuhaus am Freitag und kündigte an, die Haare mindestens bis zum Saisonende nicht schneiden zu lassen. «Wir unterliegen Regeln, die ich als Verantwortlicher für die Mannschaft nicht brechen möchte. Das ist mein persönlicher Anspruch, den ich an mich habe und den ich durchziehe bis zum Ende», erklärte der 60-Jährige.

Von dpa