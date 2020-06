Bayern-Bewunderer Bosz plant dritten Coup gegen München

Leverkusen (dpa) - Peter Bosz bewundert den Fußball des FC Bayern München, strebt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) aber eine erneute Überraschung gegen den alten und wohl neuen deutschen Meister an. «Wir wollen die Punkte behalten, weil wir sie sehr, sehr brauchen», sagte der Niederländer, der mit Bayer im Januar 2019 mit 3:1 in Leverkusen und im Hinspiel mit 2:1 in München gewann.

Von dpa