Nach Insolvenz: Tausendkind wird Teil der Weltbild-Gruppe

Düsseldorf/Berlin (dpa/lnw) - Der Onlineshop Tausendkind hat nach der Insolvenz einen neuen Besitzer: Die Düsseldorfer Droege Group hat den Versandhandel für Baby- und Kinderartikel übernommen und will ihn der Weltbild-Gruppe angliedern. Die Marke solle erhalten bleiben und es sei angedacht, ein Angebot von Tausendkind in allen Weltbild-Filialen einzurichten, teilte die Droege Group am Freitag mit. Die Übernahme stehe unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden.

