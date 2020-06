Enkeltrick: «Couragierte» Zeugen retten Seniorin

Der 21-Jährige, dem laut Polizei «die Betrugsmasche des Enkeltricks in den Sinn kam», verfolgte den mutmaßlichen Betrüger und mobilisierte dabei andere Passanten. Die kümmerten sich um die Seniorin und alarmierten die Polizei. Der Verfolgte setzte sich zwischenzeitlich auch in ein Auto und forderte den Fahrer auf, Gas zu geben. Dieser weigerte sich, so dass der mutmaßliche Betrüger weiter in eine Tankstelle floh. Dort stellte ihn die Polizei und nahm ihm die Beute weg.

Zuvor hatte ein Mann, der vorgab der Neffe der Frau zu sein, die 88-Jährige angerufen. Dabei bat er sie um Geld, um seine Schulden zu begleichen - 10 000 Euro forderte er von der 88-Jährigen. Weil die Frau diese Summe aber nicht zur Verfügung hatte, bot sie ihm stattdessen 7000 Euro an. Bei einer Bank sollte sie sich am Mittwoch mit dem Freund ihres vermeintlichen Neffen zur Übergabe treffen. Der festgenommene 47-Jährige äußerte sich zum Vorfall nicht. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.