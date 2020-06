Männer werden aus Auto geschleudert: Lebensgefahr

Retter fanden die beiden Unfallopfer schwer verletzt in einer Böschung neben dem Seitenstreifen. Notärzte versorgten sie und brachten sie in Krankenhäuser in Dinslaken und Duisburg, wie die Feuerwehr am Samstag berichtete. Die Autobahn wurde nach dem Unfall in Fahrtrichtung Oberhausen länger gesperrt.