Sechsjähriger klettert auf Dach: Rettung aus 15 Metern Höhe

Essen (dpa/lnw) - Ein Sechsjähriger aus Essen ist in rund 15 Metern Höhe auf ein Hausdach geklettert und in einer dramatischen Aktion von der Feuerwehr gerettet worden. Das Kind müsse mehrere Schutzengel gehabt haben, dass es nicht abgestürzt sei, schrieben die Retter in einer Mitteilung am Samstag. Demnach hatte der Junge am Morgen von seinem Kinderzimmerfenster aus ein Satteldach erklommen und war auf ein Nachbarhaus gelangt. Dort erreichte er eine Dachgaube und blieb während eines heftigen Regenschauers auf ihr sitzen.

Von dpa