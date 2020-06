Lehrerverband: Auch nach Ferien Lehrermangel wegen Corona

Düsseldorf (dpa/lnw) - An den Schulen in Nordrhein-Westfalen werden nach Ansicht des Lehrerverbandes 20 000 weitere Lehrer-Stellen gebraucht. «Ohne neue Stellen wird es nach den Sommerferien erheblichen Unterrichtsausfall in NRW geben», sagte Andreas Bartsch, der Präsident des Nordrhein-Westfälischen Lehrerverbandes, am Sonntag in Düsseldorf. In der Corona-Pandemie hätten im Unterricht in NRW rund 20 Prozent der Lehrer gefehlt, die zu Risikogruppen gehören.

Von dpa