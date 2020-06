Havertz-Einsatz im Pokal unklar, Rolfes: kein Preisverfall

Leverkusen (dpa) - Der Einsatz von Nationalspieler Kai Havertz im DFB-Pokal-Halbfinale am Dienstag beim 1. FC Saarbrücken ist noch ungewiss. «Vielleicht. Wir wissen es noch nicht», sagte Bayer Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes am Sonntag im Sport1- «Doppelpass». «Bislang ist es noch offen, ob er mitspielen kann.» Havertz war aufgrund muskulärer Probleme kurzfristig für das Bundesliga-Topspiel am Samstag gegen den FC Bayern München (2:4) ausgefallen.

Von dpa