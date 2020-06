1. FC Köln kurz vor Klassenerhalt: «Auf einem guten Weg»

Augsburg (dpa) - Der 1. FC Köln sieht sich nach dem Remis beim FC Augsburg am Sonntagabend auf einem guten Weg in Richtung Klassenerhalt. «Der heutige Punkt hilft uns enorm», sagte Trainer Markus Gisdol nach dem 1:1 (0:0) zum Abschluss des 30. Spieltags. «Wir sind auf einem wirklich guten Weg.» Die Kölner haben vier Spieltage vor Saisonende sieben Punkte Vorsprung auf Relegationsplatz 16. «Wir können alle rechnen», sagte Gisdol. «Wir wollen uns sehr auf uns konzentrieren.» Die Kölner sind nach der Corona-Zwangspause aber immer noch sieglos. Am Samstag empfangen sie den abstiegsbedrohten Aufsteiger Union Berlin.

Von dpa