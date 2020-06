Unfall mit Quad auf Feldweg: Zwei Verletzte

Zülpich (dpa/lnw) - Zwei junge Menschen sind bei Zülpich (Kreis Euskirchen) mit einem Quad auf einem Feldweg verunglückt und verletzt worden. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar, wie eine Sprecherin der Polizei am Montagmorgen sagte. Eine 20 Jahre Frau wurde bei dem Unfall am Sonntagabend schwer verletzt, ein 19 Jahre alter Mann zog sich leichte Verletzungen zu. Beiden kamen in Krankenhäuser. Die Polizei ermittelt nun den Hergang.

Von dpa