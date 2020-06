Schüsse in Düsseldorfer Restaurant: Verurteilter gefasst

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Fast vier Jahre nach den Schüssen in einem gut besuchten Düsseldorfer Restaurant ist der bereits verurteilte Schütze erneut gefasst worden. Die Polizei habe einen Tipp erhalten und den 53-Jährigen Ende Mai festgenommen, als er ein Restaurant in Mönchengladbach verließ, sagte eine Polizeisprecherin am Montag auf Anfrage. Die «Bild»-Zeitung hatte zuvor berichtet.