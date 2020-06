Ratingen (dpa/lnw) - Bei einem Nachbarschaftsstreit mit zwei Verletzten in Ratingen sind Rettungskräfte beleidigt und bedroht worden. Der Streit sei durch den Lärm von Renovierungsarbeiten ausgelöst worden, berichtete die Polizei in Mettmann am Montag. Ein 52-Jähriger und eine 34-Jährige seien verletzt worden.

Von dpa