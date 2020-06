45-jähriger Taxifahrer bei Überfall in Bonn schwer verletzt

Bonn (dpa/lnw) - Bei einem Überfall in Bonn-Bad Godesberg ist ein 45-jähriger Taxifahrer schwer verletzt worden. Zwei Unbekannte waren an zwei in ihren Autos wartenden Taxifahrer herangetreten, hatten die beiden mit Messern bedroht und Geld verlangt, wie die Polizei am Montag berichtete. Als der 45-Jährige ausstieg, um zu fliehen, verletzte ihn ein Täter laut Polizei mit dem Messer schwer am Arm. Dennoch gelang dem Fahrer am Ende die Flucht. Der andere Taxifahrer sei unverletzt geblieben. Nach Polizeiangaben durchsuchte ein Täter nach dem Überfall vom späten Samstagabend das leere Taxi des 45-Jährigen. Ob etwas entwendet wurde, war zunächst unklar. Beide Angreifer konnten flüchten. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Von dpa