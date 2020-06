Essen (dpa/lnw) - Einen noch unbekannten Toten haben Autofahrer in Essen in der Nacht zum Dienstag auf einer Straße gefunden. Die Polizei geht von einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht aus. Neben ihm hätten Fahrzeugteile gelegen, sagte ein Polizeisprecher am frühen Dienstagmorgen.

Es gebe Hinweise, dass der Mann zu Fuß auf dem Gehweg oder der Straße unterwegs war, als er durch ein Fahrzeug auf die Fahrbahn geschleudert wurde. «Die Verletzungen waren so schwer, dass die später alarmierte Notärztin nur noch seinen Tod feststellen konnte», hieß es in einer Polizei-Mitteilung. Der Tote hat längere weißgraue Haare, einen Bart und ist vermutlich älter als 60 Jahre.

Der oder die Unfallfahrerin habe sei weitergefahren, ohne sich um den schwerstverletzten Fußgänger zu kümmern. Zeugen hätten übereinstimmend von einem verdächtigen Fahrzeug berichtet, dessen Fahrer den entgegenkommenden Autoverkehr mit der Lichthupe warnte. Ob es sich dabei um den Unfallfahrer handelte, ist noch unklar. Das Opfer war am späten Montagabend gegen 23.35 Uhr entdeckt worden.

Die Polizei hofft, dass sich der Unfallfahrer bald meldet, damit der Unfallhergang rekonstruiert werden kann. «Möglicherweise war der Fußgänger in der Nacht nur schwer zu erkennen», hieß es. Der Bereich der Unfallstelle ist bewaldet. Auf der einen Seite befindet sich ein Park, auf der anderen Seite stehen hinter Bäumen Mehrfamilienhäuser. Der Bereich sei trotz Straßenbeleuchtung relativ dunkel, so die Polizei.