Nackt am Steuer in unterschlagenem Fahrschulwagen unterwegs

Essen (dpa) - Die Polizei hat in Essen zwei Nackte in einem unterschlagenen Fahrschulauto erwischt. Wie ein Sprecher am Dienstag erklärte, war das Fahrzeug aus Frankfurt am Main in der Nacht einem Zeugen aufgefallen, weil der Fahrer in Schlangenlinien unterwegs war und abrupt abstoppte.