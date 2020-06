Erst Regen in NRW, dann freundlicher gegen Ende der Woche

Offenbach (dpa/lnw) - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Dienstag zunächst immer wieder mit Schauern in Nordrhein-Westfalen. Zunächst gebe es von Süden her gebietsweise Regen oder einzelne Schauer. Später seien vor allem über dem Bergland kurze Gewitter möglich. Außerdem gebe es lokal Starkregen. Nur im Nordwesten bleibe es voraussichtlich meist trocken. Die Temperaturen erreichten maximal 20 Grad.