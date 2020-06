Weniger Firmenpleiten im ersten Quartal in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - In den ersten drei Monaten 2020 sind trotz erster Auswirkungen der Corona-Krise weniger Firmen in Nordrhein-Westfalen in die Pleite gerutscht als ein Jahr zuvor. Insgesamt 1 312 Insolvenzverfahren hätten Unternehmen betroffen, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag mit. Das seien 9,8 Prozent weniger als im ersten Quartal 2019. In 979 Fällen wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet, in 333 Fällen wurde die Eröffnung mangels Masse abgewiesen.

Von dpa