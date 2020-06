Polizei-Zeuginnen widersprechen sich im Fall Amad A.

Diese sei weder von ihr, noch von ihrer Kollegin eingewiesen oder beauftragt worden, Personendateien zusammenzuführen. Auch deren Darstellung, sie habe ein Datenblatt und einen Zettel mit der Bitte bekommen, die Dateien zusammenzuführen, könne nicht stimmen. Dies sei so «nicht üblich». Das Datenblatt, das der Zusammenführung der Personendateien gedient haben soll, konnte die Zeugin ebenfalls nicht als solches identifizieren.

Der hellhäutige Syrer Amad A. war den bisherigen Ermittlungen zufolge am 6. Juli 2018 wegen eines Haftbefehls eingesperrt worden, der für den dunkelhäutigen Amedy G. aus Mali galt. Der Syrer hatte wochenlang in Kleve unschuldig im Gefängnis gesessen und schließlich in seiner Zelle selbst Feuer gelegt. Dabei erlitt der 26-Jährige so schwere Verbrennungen, dass er im September 2018 in einer Klinik starb.