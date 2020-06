Bombe in Essen entschärft: Bahnstrecken zeitweise gesperrt

Essen (dpa/lnw) - In Essen ist am Dienstagabend eine Weltkriegsbombe entschärft worden. Das teilte die Stadt kurz nach 21 Uhr auf Twitter mit. Die Sperrungen seien nun wieder aufgehoben, die Anwohner könnten in ihre Wohnungen zurück. Die amerikanische Zehn-Zentner-Bombe war am Dienstag am Rande der Essener Innenstadt bei Sondierungsarbeiten gefunden worden. Mehrere Tausend Anwohner waren betroffen.

Von dpa