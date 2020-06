Duisburger Güterbahnhof: Online-Bürgerbeteiligung geplant

Duisburg (dpa/lnw) - Diesmal soll es klappen: In einem aufwendigen Verfahren will die Stadt Duisburg das Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs in der Innenstadt entwickeln. Zu trauriger Berühmtheit war die 30 Hektar große Fläche 2010 gelangt, als dort bei der Loveparade 21 junge Menschen zu Tode gedrückt wurden. Zuletzt hatte ein Investor dort ein Outlet-Center geplant. In einem Bürgerentscheid im September 2017 stimmte jedoch eine knappe Mehrheit dagegen.

