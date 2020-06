Havertz-Wechselgerüchte: Bayer laut Völler in guter Position

Völklingen (dpa) - Sportchef Rudi Völler sieht Bayer Leverkusen im Transfergerangel um Jungstar Kai Havertz «in einer guten Position». Es gebe permanent Spekulationen, und das werde auch noch zunehmen, «wenn er so spielt wie jetzt», sagte Völler in der ARD am Rande des Pokal-Halbfinals beim Viertligisten 1. FC Saarbrücken.