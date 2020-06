Frau stürzt Böschung in Wald hinunter: Aufwendige Bergung

Bochum (dpa/lnw) - Rettungskräfte haben in einem Waldgebiet bei Bochum eine verunglückte Frau gerettet und mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau war aus bislang ungeklärter Ursache eine rund fünf Meter hohe Böschung hinabgestürzt, wie die Feuerwehr Bochum am Dienstag mitteilte. Der Unglücksort lag im Weitmarer Holz rund 600 Meter von der nächsten Straße entfernt.