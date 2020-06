In der Antwort auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion wird neben den großen Zeitungsanzeigen - erschienen an vier Tagen im März und April - die Plakatkampagne «#IchDuWirNRW» mit knapp 245 000 Euro als großer Posten genannt. Eine kleinere Anzeige für die NRW-Soforthilfe schlug demnach mit gut 116 000 Euro zu Buche. Für hervorgehobene Beiträge bei Facebook und Instagram gab die Regierung nach eigenen Angaben rund 6100 Euro aus.

Die Staatskanzlei von Ministerpräsident Laschet investierte bisher rund 84 000 Euro unter anderem in Bildrechte, Videos und Fotos sowie Dienstleistungen - zu denen das «Dach-Konzept» der Corona-Kommunikation gehört. So wurde unter anderem eine einheitliche Optik mit stilisierten Figuren und Symbolen entwickelt, mit denen neue Lockerungen bebildert werden.

«Die Landesregierung kommt mit ihrer Kommunikation ihrem gesetzlichen Auftrag zur Informationsvermittlung nach, insbesondere im Sinne einer aktuellen und modernen Bürgerkommunikation», so Laschet in seinem Bericht an den Landtag: «Im Angesicht der Corona-Pandemie ist diese Kommunikation mehr denn je geprägt von Aufklärung und Information für die Bevölkerung.»