Effenberg über Tönnies: «Hat in Bundesliga nichts zu suchen»

Gelsenkirchen (dpa) - Der frühere Nationalspieler Stefan Effenberg hat den Umgang mit Rassismus im Fußball und in diesem Zusammenhang den Verbleib von Präsident Clemens Tönnies beim Bundesligisten FC Schalke 04 kritisiert. «Während wir über Rassismus diskutieren, darf Clemens Tönnies weiter Schalke-Chef sein. Ein Unding», schrieb Effenberg in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal «t-online.de»: «So jemand hat in der Bundesliga nichts zu suchen.»