Höwedes zurück zu Schalke? Riether ist skeptisch

Gelsenkirchen (dpa) - Lizenzspielerkoordinator Sascha Riether hat sich skeptisch in Bezug auf eine mögliche Rückkehr von Weltmeister Benedikt Höwedes zum Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 gezeigt. «Im Moment ist das eher unwahrscheinlich, weil wir in der Innenverteidigung die wenigsten Probleme haben», sagte Riether am Mittwoch bei einer Online-Pressekonferenz. Der 32-jährige Höwedes hatte am Montag bekanntgegeben, dass er seinen bis 2021 laufenden Vertrag beim russischen Erstligisten Lokomotive Moskau in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst hat.

Von dpa