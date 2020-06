Thyssenkrupp und RWE planen Zusammenarbeit beim Wasserstoff

In Lingen könne ein 100-Megawatt-Elektrolyseur pro Stunde 1,7 Tonnen gasförmigen Wasserstoffs produzieren, hieß es in der gemeinsamen Mitteilung vom Mittwoch. Das entspreche in etwa 70 Prozent des Bedarfs des in Duisburg für den Einsatz von Wasserstoff vorgesehenen Hochofens. Damit könnte die Produktion klimaneutralen Stahls für rund 50 000 Autos pro Jahr ermöglicht werden, betonte der Vorstandssprecher von Thyssenkrupp Steel, Bernhard Osburg. Voraussetzung für die Zusammenarbeit von RWE und Thyssenkrupp ist unter anderem die Entwicklung eines Leitungsnetzes für den Transport des Wasserstoffs.

Die beiden Unternehmen gaben ihre Planungen am Tag der Verabschiedung einer Wasserstoff-Strategie durch das Bundeskabinett bekannt. Neben den laufenden Förderprogrammen soll mit sieben Milliarden Euro erreicht werden, dass sich Wasserstoff am Markt durchsetzt, weitere zwei Milliarden sind für internationale Partnerschaften eingeplant. Bis 2030 sollen in einem ersten Schritt Erzeugungsanlagen für Wasserstoff von bis zu fünf Gigawatt Gesamtleistung in Deutschland entstehen.