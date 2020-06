Gebauer verteidigt Rückkehr zu Regelbetrieb an Grundschulen

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat die Rückkehr zum Regelbetrieb an allen Grundschulen in NRW ab Montag gegen massive Kritik verteidigt. Die Corona-Krise sei eine «Ausnahmesituation» für alle Beteiligten, sagte Gebauer am Mittwoch in Düsseldorf. Sie sehe die Sorgen und Ängste bei Lehrkräften und Eltern. Man könne aber in diesen Zeiten nicht auf einen «Königsweg» zurückgreifen, «weil es ihn schlicht und einfach nicht gibt».

Von dpa