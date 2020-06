Brenntag macht Doreen Nowotne zur Aufsichtsratschefin

Essen (dpa) - Beim Chemikalienhändler Brenntag führt ab sofort eine Frau den Aufsichtsrat. Das Kontrollgremium wählte in seiner konstituierenden Sitzung nach der Hauptversammlung Doreen Nowotne einstimmig an seine Spitze, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die 47-Jährige übernimmt die Aufgabe von Stefan Zuschke (57), der den Aufsichtsrat seit mehr als zehn Jahren geleitet hatte.

Von dpa