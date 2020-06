Langes Wochenende: Schauer und Gewitter in NRW erwartet

Essen (dpa/lnw) - Das lange Wochenende beginnt in Nordrhein-Westfalen wechselhaft und wird dann zunehmend regnerischer. An Fronleichnam und am Brückentag bleibe es noch überwiegend bewölkt, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. «Hier und da sind auch mal einzelne Schauer und Gewitter möglich.» Am Donnerstag erreichen die Temperaturen laut DWD-Prognose 17 bis 21 Grad, am Freitag steigen die Werte dann auf 24 bis 29 Grad.

Von dpa