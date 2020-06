15-Jähriger fährt mit Auro: drei Jugendliche schwer verletzt

Goch (dpa/lnw) - Bei einer nächtlichen Spritztour mit dem Familienauto hat sich ein 15-Jähriger in Goch (Kreis Kleve) mit dem Wagen überschlagen. Er und seine beiden jeweils 16 Jahre alten Mitfahrer wurden dabei schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen war das Auto in der Nacht zu Donnerstag in einer Kurve nach links von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und hatte sich dann überschlagen.

Von dpa