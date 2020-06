Brennendes Mofa setzt Tennishalle in Flammen

Das Mofa hatte direkt an der Halle gestanden. Von dem Zweirad aus griffen die Flammen dann auf die Fassade und die Holzkonstruktion der Halle über. Da sich der Rauch in dem ganzen Gebäude verteilte, setzte die Feuerwehr ein Spezialgerät zur Entlüftung ein. Insgesamt waren rund 40 Kräfte im Einsatz. Warum das Mofa in Brand geriet, soll ermittelt werden.