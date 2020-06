Carro trotz Gegner Bayern: Wollen Weg zu Ende gehen

Die Münchner waren Bayer am Mittwoch durch ein 2:1 gegen Eintracht Frankfurt ins Pokal-Endspiel gefolgt. Die Leverkusener hatten tags zuvor mit 3:0 beim Viertligisten 1. FC Saarbrücken gewonnen und erstmals seit 2009 das Finale erreicht. In der Liga verloren die Rheinländer am Samstag mit 2:4 zu Hause, in den Spielen davor hatten sie 3:1 im eigenen Stadion und sogar 2:1 in München gewonnen.