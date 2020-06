Trainer Gisdol: Ein Sieg müsste für Klassenverbleib reichen

Köln (dpa) - Trainer Markus Gisdol vom 1. FC Köln rechnet damit, dass seinem Club ein Sieg zum Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga reicht. Dann werde «nicht mehr viel passieren», sagte der 50-Jährige am Donnerstag vor dem Heimspiel gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Bei noch vier ausstehenden Spielen hat der FC 35 Punkte auf dem Konto - sieben mehr als Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsplatz. «Ich spüre, dass die Mannschaft den Sack zu machen möchte. Wir möchten Klarheit haben in allen Bereichen», sagte Gisdol.

Von dpa