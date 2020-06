Zwei Unfälle in einer Nacht: Fahrer muss Auto abgeben

Lennestadt (dpa/lnw) - Gleich zweimal innerhalb einer Nacht hat sich ein betrunkener Autofahrer in Lennestadt im Sauerland unerlaubt vom Unfallort entfernt. Das Auto war am frühen Donnerstagmorgen in einem Vorgarten gefunden worden, teilte die Polizei mit. Ein fehlendes Kennzeichen fanden die Beamten an einer anderen Unfallstelle - dort war wohl dasselbe Auto gegen mehrere Müllcontainer geprallt, Müll hatte sich auf der Straße verteilt.

Von dpa